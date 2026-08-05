"Одиссея" Нолана вернула к жизни кинотеатр, который 35 лет не показывал новых фильмов

Похоже, Кристофер Нолан снова совершил невозможное. Пока "Одиссея" собирает сотни миллионов долларов в прокате, один из старейших кинотеатров Калифорнии переживает настоящее второе рождение.

Как сообщает The Hollywood Reporter, легендарный Alex Theatre внезапно вновь стал местом, где все хотят смотреть кино. Благодаря "Одиссее" он стал самым кассовым кинотеатром США для показов в формате 70 мм, что было сделано еще в 1991 году – это был "Терминатор 2". С тех пор сценой чаще пользовались музыканты и театралы, чем киногерои.



Кинотеатр Alex Theatre / Фото Erik Bakshi для Film Leader Co.



Специально ради нового фильма Нолана театр установил современное оборудование для показа 70-миллиметровой пленки, вложив в обновление около 500 тысяч долларов. И, похоже, не прогадал. Зрителей оказалось так много, что показы "Одиссеи" уже продлили еще на несколько недель.

Сама картина тоже чувствует себя более чем уверенно. Только в американском прокате она уже собрала почти 400 миллионов долларов, уступив первое место лишь новому "Человеку-пауку".



Кинотеатр Alex Theatre / Фото Erik Bakshi для Film Leader Co.



Получается, Нолан на этот раз не просто снял еще один блокбастер. Он еще и доказал, что ради хорошего кино люди по-прежнему готовы выходить из дома, покупать билеты и возвращаться в кинотеатры, которые, казалось, уже давно стали частью истории.

Кстати, недавно "Одиссея" оказалась в центре скандала: во время съемок был поврежден исторический реквизит, поэтому фильм активно обсуждали не только киноманы, но и историки.