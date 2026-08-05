Як повідомляє The Hollywood Reporter, історичний Alex Theatre раптом знову став місцем, де всі хочуть дивитися кіно. Завдяки "Одіссеї" він став найкасовішим кінотеатром США для показів у форматі 70 мм, хоча останню кінопрем'єру тут показували ще у 1991 році – це був "Термінатор 2". Відтоді сценою більше користувалися музиканти й театрали, ніж кіногерої.



Кінотеатр Alex Theatre / Фото Erik Bakshi for Film Leader Co.



Спеціально заради нового фільму Нолана театр встановив сучасне обладнання для показу 70-міліметрової плівки, вклавши в оновлення близько 500 тисяч доларів. І, схоже, не прогадав. Глядачів виявилося так багато, що покази "Одіссеї" вже продовжили ще на кілька тижнів.

Сама стрічка теж почувається більш ніж упевнено. Лише в американському прокаті вона вже зібрала майже 400 мільйонів доларів, поступившись першою сходинкою лише новій "Людині-павуку".



Кінотеатр Alex Theatre / Фото Erik Bakshi for Film Leader Co.



Виходить, Нолан цього разу не просто зняв ще один блокбастер. Він ще й довів, що заради хорошого кіно люди й досі готові виходити з дому, купувати квитки й повертатися до кінотеатрів, які, здавалося, вже давно стали частиною історії.

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До речі, нещодавно "Одіссея" опинилася в центрі скандалу: під час зйомок було пошкоджено історичний реквізит, через що фільм активно обговорювали не лише кіномани, а й історики.