Зендея не смогла произнести реплику на съемках фильма "Одиссея": актриса рассказала забавную историю

Зендея, похоже, поняла, что съемки у Кристофера Нолана – это испытание не только для нервов, но и для голосовых связок.

Как сообщает Variety, Зендея призналась, что первый день съемок в Исландии оказался настолько морозным, что губы буквально отказались работать. Похоже, ее не спасли даже шутки Роберта Патинсона на съемочной площадке.

Я выучила все реплики, но рот просто замерз. Я пыталась говорить, а получалось только: "бла-бла-бла". Это было очень неловко, – вспомнила Зендея.

Нолан, правда, драмы в этом не увидел и вообще назвал Зендею "идеальной" – видимо, замерзшие губы в его версии реальности воспринимаются как безупречная игра.

"Одиссея": смотрите онлайн трейлер фильма

Том Холланд на съемках фильма "Одиссея"

К слову, терялась на площадке не только она. Том Холланд в первый день был уверен, что обрек себя на провал и не понравился режиссеру. Оказалось – Нолан просто регулярно останавливал съемку из-за технических нюансов IMAX-камер, а не из-за актерской игры. Так что страх неудачи здесь оказался скорее проблемой актерской психики, чем реальной оценки.

Когда выйдет фильм "Одиссея"

Напомним, что премьера картины ожидается 16 июля 2026 года.

Кроме того, помимо премьеры фильма "Одиссея" в июле стоит ожидать еще несколько интересных картин.