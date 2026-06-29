Как сообщает Empire, во время работы над "Одиссеей" Паттинсон нашел себе отдельное развлечение – постоянно шутить и подкалывать Тома Холланда между дублями.

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Кого играет Роберт Паттинсон в "Одиссее"

В новой картине актер сыграл Антиноя, врага Одиссея – одного из ухажеров Пенелопы (Энн Хэтвей), который стремится занять место ее мужа в Итаке.

А вот Том Холланд исполняет роль Телемаха – сына Одиссея. И именно это, по словам Паттинсона, стало поводом для бесконечных шуток.

Это просто очень забавная роль. Я все время повторял: "Я просто хочу быть твоим папой. Хочу быть твоим папой. Это все, чего я хочу", – со смехом рассказал актер.

Паттинсон и Холланд на съемочной площадке

Паттинсон также пошутил, что в очередной раз играет рядом с Холландом довольно... специфического персонажа.

Я постоянно играю какие-то скользкие, странные роли рядом с Томом и даже не знаю, почему, – сказал он.

Для актеров это уже третья совместная работа после фильмов "Затерянный город Z" и "Дьявол навсегда". И если Паттинсон на площадке развлекается в своем стиле, то Холланд признается: работать вместе с ним – настоящее удовольствие.

Том Холланд на съемках фильма "Одиссея" / Кадр со съемок

Когда рядом знакомое лицо, это очень помогает. Я всегда рад играть с Робом, потому что он заставляет всех вокруг становиться лучше, – поделился Холланд.

Холланд признался, что больше всего ценит в Паттинсоне его смелость. По его словам, Роберт не боится экспериментировать и легко перевоплощается в самых разных персонажей.

Когда выйдет "Одиссея" Кристофера Нолана

Премьера "Одиссеи" Кристофера Нолана запланирована на 17 июля 2026 года. И если на экране между героями будет напряжение, то за кулисами, похоже, главной драмой стали бесконечные шутки Паттинсона о том, что он очень хочет стать новым "папой" Телемаха.

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