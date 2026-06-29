Як повідомляє Empire, під час роботи над "Одіссеєю" Паттінсон знайшов для себе окрему розвагу – постійно жартувати й підколювати Тома Голланда між дублями.

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Кого грає Роберт Паттінсон в "Одіссеї"

В новій стрічці актор зіграв Антіноя, ворога Одіссея – одного із залицяльників Пенелопи (Енн Гетвей), який прагне зайняти місце її чоловіка в Ітаці.

А от Том Голланд виконує роль Телемаха – сина Одіссея. І саме це, за словами Паттінсона, стало приводом для нескінченних жартів.

"Це просто дуже весела роль. Я весь час повторював: "Я просто хочу бути твоїм татом. Хочу бути твоїм татом. Це все, чого я хочу", – зі сміхом розповів актор.

Паттінсон та Голланд на знімальному майданчику

Паттінсон також пожартував, що вкотре грає поруч із Голландом досить... специфічного персонажа.

"Я постійно роблю якісь слизькі, дивні ролі поруч із Томом і навіть не знаю чому", – сказав він.

Для акторів це вже третя спільна робота після фільмів "Загублене місто Z" та "Диявол назавжди". І якщо Паттінсон на майданчику розважається у своєму стилі, то Голланд зізнається: працювати разом із ним – справжнє задоволення.

Том Голланд на зйомка фільму "Одіссея"/ Кадр зі зйомок

"Коли поруч знайоме обличчя, це дуже допомагає. Я завжди радий грати з Робом, тому що він змушує всіх поруч ставати кращими", – поділився Голланд.

Голланд зізнався, що найбільше цінує в Паттінсоні його сміливість. За його словами, Роберт не боїться експериментувати й легко перевтілюється у найрізноманітніших персонажів.

Коли вийде "Одіссея" Крістофера Нолана

Прем'єра "Одіссеї" Крістофера Нолана запланована на 17 липня 2026 року. І якщо на екрані між героями буде напруга, то за лаштунками, схоже, головною драмою стали нескінченні жарти Паттінсона про те, що він дуже хоче стати новим "татом" Телемаха.

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