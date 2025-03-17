Об этом 24 Каналу рассказал продюсер "Вавилон'13" Андрей Котляр, отметив, что хоть фильм и документальный, он получился интересным и увлекательным. Лента получила много положительных отзывов.

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Об успехе “Одним летом в Украине”

Продюсер отметил, что показ фильма "Одним летом в Украине" в кинотеатрах нашей страны был успешным, теперь команда работает над его показом за рубежом. Однако, например, с показом в США есть определенные проблемы, связанные с политикой. Тема войны является острой, американские компании не хотят рисковать.

Несмотря на это команда фильма работает над этим. Также в перспективе есть размещение ленты на онлайн платформах в Украине.

В фильме рассказывают истории бойцов международного легиона ГУР. Интересно, что после его выхода количество иностранных добровольцев в Украине увеличилось.

Это кино – не просто фильм о российско-украинской войне. Это фильм глазами иностранных добровольцев. Он имеет просветительскую миссию для граждан других стран. Мы получаем запросы от людей, которые хотят посмотреть это кино, чтобы понять, как происходит обучение и иметь дух братства,

– подчеркнул он.

Фильм получил большое количество положительных отзывов. Часто люди имеют предвзятое отношение к документальным лентам, но это точно не о "Одного лета в Украине". Здесь можно увидеть интересные истории бойцов об их приключениях и дружбе.

В тренировочном лагере ко мне подошел один из военнослужащих ВСУ, который недавно закончил обучение и сказал, что очень завидует бойцам, ведь их обучение выглядит очень мощно. Это было очень искренне,

– сказал Котляр.

Он добавил, что фильм имеет целью показать иностранцам, что украинские военные воюют за ценности и демократию.