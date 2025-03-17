Один из самых кассовых среди документальных: фильм "Однажды летом в Украине" отметился успехом

Украинский фильм "Однажды летом в Украине" вошел в пятерку самых кассовых документальных лент украинского кинопроката за последние годы. Команда уже работает над его появлением за рубежом.

Об этом 24 Каналу рассказал продюсер "Вавилон'13" Андрей Котляр, отметив, что хоть фильм и документальный, он получился интересным и увлекательным. Лента получила много положительных отзывов.

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Об успехе “Одним летом в Украине”

Продюсер отметил, что показ фильма "Одним летом в Украине" в кинотеатрах нашей страны был успешным, теперь команда работает над его показом за рубежом. Однако, например, с показом в США есть определенные проблемы, связанные с политикой. Тема войны является острой, американские компании не хотят рисковать.

Несмотря на это команда фильма работает над этим. Также в перспективе есть размещение ленты на онлайн платформах в Украине.

В фильме рассказывают истории бойцов международного легиона ГУР. Интересно, что после его выхода количество иностранных добровольцев в Украине увеличилось.

Это кино – не просто фильм о российско-украинской войне. Это фильм глазами иностранных добровольцев. Он имеет просветительскую миссию для граждан других стран. Мы получаем запросы от людей, которые хотят посмотреть это кино, чтобы понять, как происходит обучение и иметь дух братства,

– подчеркнул он.

Фильм получил большое количество положительных отзывов. Часто люди имеют предвзятое отношение к документальным лентам, но это точно не о "Одного лета в Украине". Здесь можно увидеть интересные истории бойцов об их приключениях и дружбе.

В тренировочном лагере ко мне подошел один из военнослужащих ВСУ, который недавно закончил обучение и сказал, что очень завидует бойцам, ведь их обучение выглядит очень мощно. Это было очень искренне,

– сказал Котляр.

Он добавил, что фильм имеет целью показать иностранцам, что украинские военные воюют за ценности и демократию.