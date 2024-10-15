На фестивале Press Play было представлено более 20 фильмов, а документальные работы в полнометражном и короткометражном форматах продемонстрировали в двух конкурсных категориях, передает Kyiv Independent.

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Сюжет фильма

В расследовании две женщины согласились поделиться собственными историями, которые свидетельствуют о совершении сексуальных преступлений россиянами во время оккупации Киевской и Херсонской областей в начале 2022 года.

Автор фильма – журналистка Олеся Беда. Согласно рассказам жертв, медийщикам удалось реконструировать события преступления и идентифицировать личности двух солдат, совершивших изнасилование, и их командиров.

Журналисты отмечают, что с начала полномасштабной войны украинские правоохранительные органы зафиксировали 292 случая сексуального насилия, однако эта цифра, скорее всего, не является окончательной.

Фильм доступен для просмотра на платформе ютуб.

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Согласно полученным результатам, "Он вернулся" (He Came Back) получил награду за лучший фильм. Олеся Беда уже отреагировала на эту новость, заявив, что наш голос должен звучать еще громче.

Трудно радоваться – потому что тема и время – совсем не соответствующие. Но это что-то, что наконец заставило улыбнуться в эти темные дни,

– написала журналистка.

Отметим, что Press Play Prague – это европейский кинофестиваль, который делает акцент на журналистике и имеет цель осветить ее через кино. В этом году конкурс проходил с 8 по 12 октября.