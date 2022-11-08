Фильм "Памфир" номинировали на награду Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия объявила украинский фильм "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого Собчука производства Bosonfilm одним из шести номинантов на EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI, награду, которая ежегодно вручается в рамках European Film Awards за лучший дебютный полнометражный фильм.

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Александра Костина отметила, что "быть признанным одним из шести лучших дебютов по версии Европейской киноакадемии – важное достижение не только для фильма, но и для страны". Конечно, это еще одна возможность привлечь международное сообщество к Украине.

В фейсбуке "Памфира" говорится, что номинации EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI были определены комитетом, в состав которого входили члены правления EFA (Европейской киноакадемии), а также представители FIPRESCI, Международной федерации кинокритиков. Победители будут объявлены во время 35-й церемонии награждения European Film Awards, которая состоится в Рейкьявике (Исландия) 10 декабря этого года.

Примите во внимание. Кроме "Памфира", в категории "Лучший документальный фильм" номинирован также "Дом из заноз" режиссера Симона Леренга Вильмонта, рассказывающего о том, как вблизи линии фронта на востоке Украины небольшая группа волевых социальных работников и работниц без устали работает в одном особом детдоме, создавая необходимое безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребенка и его семьи. А еще "Мариуполис 2" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого россиянами в Мариуполе.

Сюжет картины, актеры и трейлер

"Памфир" – история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

Семейная драма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука сорвала шквал оваций во время мировой премьеры в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

После успешной премьеры в Каннах, "Памфир" было отобрано в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира. Каждый показ фильма собирает полные зрительные залы,

– сказала продюсер фильма Александра Костина.

"Памфир": смотрите трейлер фильма онлайн

Актерский состав

Главные роли в фильме исполнили:

Александр Яцентюк,

Соломия Кириллова,

Станислав Потяк,

Мирослав Маковийчук,

Елена Хохлаткина,

Иван Шаран.

Когда премьера в Украине

В Украине кинотеатральный прокат ленты следует ожидать с 2023 года.