Важное достижение для страны – фильм "Памфир" номинировали на награду Европейской киноакадемии
Лента "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука номинировали на награду Европейской киноакадемии. По словам продюсера Александры Костиной, это важное достижение не только для фильма, но и для страны.
Фильм "Памфир" номинировали на награду Европейской киноакадемии
Европейская киноакадемия объявила украинский фильм "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого Собчука производства Bosonfilm одним из шести номинантов на EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI, награду, которая ежегодно вручается в рамках European Film Awards за лучший дебютный полнометражный фильм.
Читайте наш эксклюзив Нас не уничтожить, – интервью с авторами фильма "Памфир" о Каннах и уникальности украинцев
Александра Костина отметила, что "быть признанным одним из шести лучших дебютов по версии Европейской киноакадемии – важное достижение не только для фильма, но и для страны". Конечно, это еще одна возможность привлечь международное сообщество к Украине.
В фейсбуке "Памфира" говорится, что номинации EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI были определены комитетом, в состав которого входили члены правления EFA (Европейской киноакадемии), а также представители FIPRESCI, Международной федерации кинокритиков. Победители будут объявлены во время 35-й церемонии награждения European Film Awards, которая состоится в Рейкьявике (Исландия) 10 декабря этого года.
Сюжет картины, актеры и трейлер
"Памфир" – история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.
Семейная драма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука сорвала шквал оваций во время мировой премьеры в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино.
После успешной премьеры в Каннах, "Памфир" было отобрано в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира. Каждый показ фильма собирает полные зрительные залы,
– сказала продюсер фильма Александра Костина.
"Памфир": смотрите трейлер фильма онлайн
Актерский состав
Главные роли в фильме исполнили:
- Александр Яцентюк,
- Соломия Кириллова,
- Станислав Потяк,
- Мирослав Маковийчук,
- Елена Хохлаткина,
- Иван Шаран.
Когда премьера в Украине
В Украине кинотеатральный прокат ленты следует ожидать с 2023 года.