Фильм Сары Джессики Паркер о ветеране Терена покажут в Украине: когда премьера ленты

Фильм Сары Джессики Паркер "Первый ряд" об украинской балетной труппе и ветеране войны Александре Терена покажут в Украине. Премьера состоится 14 июня – в день открытия Международного кинофестиваля "Миколайчук OPEN".

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм ветерана Александра с позывным Терен. Больше – в материале.

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Фильм "Первый ряд" покажут в Украине: что известно о ленте

Документальный фильм "Первый ряд" рассказывает о балетной труппе United Ukrainian Ballet, созданной украинскими танцовщиками-беженцами в Нидерландах, а также о теплой дружбе между ветераном войны Александром Тереном и ведущим артистом балета Алексеем.

В центре сюжета – история эмигрантов, которые, спасаясь от войны, объединились за границей и сумели возродить украинское балетное искусство.

Во время гастрольного тура с балетом "Жизель" в Вашингтоне один из ведущих хореографов – Алексей Ратманский – познакомился с украинским военным Александром Будько, известным по позывному Терен. Боец, который потерял обе ноги в результате боевых действий, находился в США на протезировании. Его пригласили присоединиться к балетной труппе, и уже через четыре месяца репетиций Терен вышел на сцену – танцуя на протезах.

Кстати, недавно Александр Терен "разнес" скандальную блогершу Алхим из-за русского языка и песни. Читайте подробности по ссылке.

Исполнительным продюсером ленты выступила американская актриса Сара Джессика Паркер, известная по главной роли в сериале "Секс и город".

Терен отметил, что показ фильма в Украине является чрезвычайно важным, ведь лента рассказывает об украинцах за рубежом, которые, несмотря на эмиграцию, продолжают активно поддерживать свою страну. По его словам, эти люди собирают средства, помогают близким и друзьям на фронте, а также прославляют Украину через культуру – и это, по его мнению, имеет большое значение.