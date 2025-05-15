Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм ветерана Олександра з позивним Терен. Більше – у матеріалі.

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Фільм "Перший ряд" покажуть в Україні: що відомо про стрічку

Документальний фільм "Перший ряд" розповідає про балетну трупу United Ukrainian Ballet, створену українськими танцівниками-біженцями в Нідерландах, а також про теплу дружбу між ветераном війни Олександром Тереном і провідним артистом балету Олексієм.

У центрі сюжету – історія емігрантів, які, рятуючись від війни, об'єдналися за кордоном і зуміли відродити українське балетне мистецтво.

Під час гастрольного туру з балетом "Жізель" у Вашингтоні один із провідних хореографів – Олексій Ратманський – познайомився з українським військовим Олександром Будьком, відомим за позивним Терен. Боєць, який втратив обидві ноги внаслідок бойових дій, перебував у США на протезуванні. Його запросили приєднатися до балетної трупи, і вже за чотири місяці репетицій Терен вийшов на сцену – танцюючи на протезах.

До речі, нещодавно Олександр Терен "розніс" скандальну блогерку Алхім через російську мову та пісні. Читайте подробиці за посиланням.

Виконавчою продюсеркою стрічки виступила американська акторка Сара Джессіка Паркер, відома за головною роллю в серіалі "Секс і місто".

Терен зазначив, що показ фільму в Україні є надзвичайно важливим, адже стрічка розповідає про українців за кордоном, які, попри еміграцію, продовжують активно підтримувати свою країну. За його словами, ці люди збирають кошти, допомагають близьким і друзям на фронті, а також прославляють Україну через культуру – і це, на його думку, має велике значення.