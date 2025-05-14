В оновленому списку від Netflix можна знайти серіали на будь-який смак. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про "Парочку слідчих".

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Про що серіал "Парочка слідчих"

За сюжетом одного з найновіших українських серіалів, який увійшов до топ-10 на Netflix, у центрі подій опиняється Софія Верб'яна, яка навчалася на слідчу в академії. Дівчина щойно завершила навчання і вже розпочала роботу у відділі особливо небезпечних злочинів.

Софія – відповідальна, уважна та прискіплива. Вона ненавидить брехню і понад усе цінує справедливість. Тому можливість очолити відділ особливо небезпечних злочинів стає для неї справжнім випробуванням. Кожна нова серія – це окремий злочин і новий виклик для її команди.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

Втім, і сама команда – ще один виклик для Софії, адже до неї входять абсолютно різні люди: хтось – безвідповідальний, хтось – принциповий, хтось – добрий, дехто закоханий у неї, а вона – у когось із них. Але лише тоді, коли всі об'єднуються, виникає справжня командна робота, здатна розкрити будь-який злочин.

Тож якщо ви досі не переглядали стрічку "Парочка слідчих", яка вже підкорила серця мільйонів українців, – саме час це виправити.

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