Цей мінісеріал став найпопулярнішим на Netflix. У центрі сюжету – багаторічна дружба трьох пар, яка проходить серйозне випробування. Їхня звична традиція спільного відпочинку кожні три місяці опиняється під загрозою після того, як одна з пар вирішує розлучитися.

"Етернавт"

Цей фантастичний пригодницький бойовик уже завоював мільйони прихильників. За сюжетом, Хуан Сальво та група вцілілих намагаються протистояти інопланетній загрозі, що виникла після катастрофічного снігопаду, який забрав життя мільйонів. За лаштунками подій стоїть таємнича й невидима сила.

"Етернавт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Астерікс і Обелікс: поєдинок вождів"

Це анімаційний серіал, у якому Рим усіма силами намагається підкорити незалежне гальське селище – батьківщину Астерікса та Обелікса. Головна перевага галлів у битві – чарівне зілля. Але коли друїд, що його готує, втрачає пам'ять, мешканцям селища доводиться покладатися лише на власну кмітливість у протистоянні з римлянами.

"Астерікс і Обелікс: поєдинок вождів": дивіться онлайн трейлер серіалу