В подборке от Кино 24, со ссылкой на стриминговую платформу, вы точно найдете что-то для себя. Выбирайте сериал по вкусу и наслаждайтесь!
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"Четыре времени года"
Этот минисериал стал самым популярным на Netflix. В центре сюжета – многолетняя дружба трех пар, которая проходит серьезное испытание. Их привычная традиция совместного отдыха каждые три месяца оказывается под угрозой после того, как одна из пар решает развестись.
"Четыре времени года": смотрите онлайн трейлер минисериала
"Этернавт"
Этот фантастический приключенческий боевик уже завоевал миллионы поклонников. По сюжету, Хуан Сальво и группа выживших пытаются противостоять инопланетной угрозе, возникшей после катастрофического снегопада, который унес жизни миллионов. За кулисами событий стоит таинственная и невидимая сила.
"Этернавт": смотрите онлайн трейлер сериала
"Астерикс и Обеликс: поединок вождей"
Это анимационный сериал, в котором Рим всеми силами пытается покорить независимый галльский поселок – родину Астерикса и Обеликса. Главное преимущество галлов в битве – волшебное зелье. Но когда друид, что его готовит, теряет память, жителям поселка приходится полагаться только на собственную смекалку в противостоянии с римлянами.
"Астерикс и Обеликс: поединок вождей": смотрите онлайн трейлер сериала
- "Ты 5 сезон"
- "Садовник"
- "Черное зеркало 7 сезон"
- "Ты 1 сезон"
- "Стеклянный купол"
- "Парочка следователей"
- "Навсегда"