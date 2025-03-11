Прокат фильма "Песики" продолжается до сих пор. Об этом сообщает 24 Канал.

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Украинская романтическая комедия "Песики" ошеломила кассовыми сборами

Вторую неделю подряд "Песики" остаются лидерами прокатного уикенда по проданным билетам, а специальные показы с участием актеров и творческой команды в Киеве, Днепре, Хмельницком и Ивано-Франковске прошли с аншлагами – были распроданы все билеты.

Я чувствую невероятную поддержку зрителей и бесконечно этому рада. Я очень самокритичный человек, поэтому волновалась, как аудитория воспримет наше кино, особенно учитывая, что это мой дебют на большом экране. Но заполненные залы, искренние улыбки и теплые отзывы доказывают, что все было не зря, – и это вдохновляет,

– говорит Леся Никитюк.



Леся Никитюк в фильме "Собачки" / Кадр из фильма

Успех фильма не ограничивается только Украиной – с 13 марта "Песики" стартуют в ограниченном прокате в США и Канаде. Ленту покажут, в частности, в Нью-Йорке, Филадельфии и Тампе и других городах.

"Собачки" – один из самых сложных проектов студии именно из-за участия сотни четвероногих "актеров". Но мы справились, и я бесконечно горжусь всей командой. Мы стремились создать фильм, что отзовется в сердцах зрителей, подарит положительные эмоции и хотя бы на два часа поможет отвлечься от наших реалий. И судя по реакции аудитории – нам это удалось!

– отмечает продюсер Анна Елисеева.



Фильм "Собачки" / Кадр из фильма

В центре сюжета "Песиков" – амбициозная карьеристка Яна, которая из-за своего характера не может построить долговременные романтические отношения.

"Собачки": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако все меняется, когда она сталкивается со странным проклятием: каждый любовник девушки превращается в собачку. Эта необычная ситуация заставляет Яну переосмыслить свое отношение к любви и жизни.