На Netflix выйдет еще один украинский фильм с Лесей Никитюк в главных ролях: что это за лента
- 7 мая 2025 года на Netflix состоится премьера украинской комедии "Песики" с Лесей Никитюк в главной роли.
- Сюжет рассказывает о Яне, женщине, которая из-за проклятия превращает влюбленных в нее мужчин в собачек, что заставляет ее переосмыслить свое отношение к любви.
7 мая 2025 года на стриминговой платформе Netflix состоится премьера еще одного украинского фильма. Это комедия "Песики", в которой главную роль сыграла Леся Никитюк.
Романтическая комедия в течение нескольких недель оставалась лидером прокатного уикенда по проданным билетам. В материале Кино 24 узнаете подробности о сюжете ленты.
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Фильм "Собачки" выйдет на Netflix: о чем сюжет ленты
В центре сюжета комедии "Песики" – история амбициозной и уверенной в себе женщины, по имени Яна, которая полностью сосредоточена на карьере. Она привыкла к самостоятельности, всегда контролирует ситуацию и не позволяет чувствам брать верх. Именно из-за своего решительного характера и независимости Яна никак не может построить длительные и гармоничные романтические отношения.
Кстати, роль Яны воплотила украинская ведущая Леся Никитюк. Это ее дебют на больших экранах: что нужно знать о долгожданных "Песиках" читайте по ссылке.
Однако однажды все меняется: на девушку неожиданно падает странное проклятие. Отныне каждый мужчина, который влюбляется в Яну, после близости с ней... превращается в песика. Абсурдность и комичность ситуации лишь на первый взгляд выглядит легкой – на самом деле героине придется пройти непростой путь внутренних изменений.
"Песики": смотрите онлайн трейлер фильма
Этот необычный поворот событий ставит Яну перед важными вопросами: что для нее на самом деле означает любовь? Почему она боится близости? И как научиться доверять, не теряя себя? В стремлении снять проклятие героиня не только попадает в ряд курьезных ситуаций, но и постепенно переосмысливает свое отношение к любви, людей и жизни в целом.