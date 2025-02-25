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25 февраля, 16:00
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Украинский фильм о реалиях войны получил престижную награду в США: чем особенна лента

Петро Синеокий

Фильм "Пісня землі, що повільно горить" получил главный приз на ведущем американском фестивале документального кино Big Sky Documentary Film Festival. Уже скоро его можно будет увидеть в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказала продюсер фильма "Пісня землі, що повільно горить" Дарья Бассель. По ее словам, фильм начали снимать буквально в первые дни полномасштабного вторжения. Уже 25-26 февраля команда из нескольких человек работала в Киеве.

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Когда фильм можно будет посмотреть в Украине

Как рассказала продюсер, команде было важно передать ощущения людей, которые столкнулись с полномасштабной войной, развязанной Россией. История начинается с моментов на Киевском вокзале во время массовой эвакуации украинцев.

Это были действительно сильные кадры, после которых стало понятно, что это будет кино. Оно будет говорить к другим поколениям и другим людям из разных стран.

Мы продолжали съемки вплоть до 2024 года по всей Украине. Это была мозаика историй из разных уголков страны. И Запад, и Восток, и Север, и Юг. Это – истории людей, на которых повлияла война. Получился очень поэтический и сильный фильм о том, как наши люди переживают войну. Как она, к сожалению, становится частью повседневности,
– рассказала Бассель.

Премьера состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале. После этого фильм много "путешествовал". Недавно был показ в Венгрии.

Многие люди спрашивают, как поддержать Украину; что им нужно сделать. Многие спрашивают о том, что мы думаем об отношениях Украины и Европы; Украины и США. Это возможность выразить наше отношение и способствовать поддержке Украины,
– отметила продюсер.

В Украине фильм планируют продемонстрировать в Киеве на Международном кинофестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Он состоится в июне 2025 года.