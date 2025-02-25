Украинский фильм о реалиях войны получил престижную награду в США: чем особенна лента

Фильм "Пісня землі, що повільно горить" получил главный приз на ведущем американском фестивале документального кино Big Sky Documentary Film Festival. Уже скоро его можно будет увидеть в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказала продюсер фильма "Пісня землі, що повільно горить" Дарья Бассель. По ее словам, фильм начали снимать буквально в первые дни полномасштабного вторжения. Уже 25-26 февраля команда из нескольких человек работала в Киеве.

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Когда фильм можно будет посмотреть в Украине

Как рассказала продюсер, команде было важно передать ощущения людей, которые столкнулись с полномасштабной войной, развязанной Россией. История начинается с моментов на Киевском вокзале во время массовой эвакуации украинцев.

Это были действительно сильные кадры, после которых стало понятно, что это будет кино. Оно будет говорить к другим поколениям и другим людям из разных стран.

Мы продолжали съемки вплоть до 2024 года по всей Украине. Это была мозаика историй из разных уголков страны. И Запад, и Восток, и Север, и Юг. Это – истории людей, на которых повлияла война. Получился очень поэтический и сильный фильм о том, как наши люди переживают войну. Как она, к сожалению, становится частью повседневности,

– рассказала Бассель.

Премьера состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале. После этого фильм много "путешествовал". Недавно был показ в Венгрии.

Многие люди спрашивают, как поддержать Украину; что им нужно сделать. Многие спрашивают о том, что мы думаем об отношениях Украины и Европы; Украины и США. Это возможность выразить наше отношение и способствовать поддержке Украины,

– отметила продюсер.

В Украине фильм планируют продемонстрировать в Киеве на Международном кинофестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Он состоится в июне 2025 года.