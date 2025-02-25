Про це 24 Каналу розповіла продюсерка фільму "Пісні землі, що повільно горить" Дар'я Бассель. За її словами, фільм почали знімати буквально в перші дні повномасштабного вторгнення. Вже 25-26 лютого команда з кількох людей працювала у Києві.

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Коли фільм можна буде глянути в Україні

Як розповіла продюсерка, команді було важливо передати відчуття людей, які зіштовхнулися з повномасштабною війною, розв'язаною Росією. Історія починається з моментів на Київському вокзалі під час масової евакуації українців.

Це були дійсно сильні кадри, після яких стало зрозуміло, що це буде кіно. Воно промовлятиме до інших поколінь та інших людей з різних країн.

Ми продовжували зйомки аж до 2024 року по всій Україні. Це була мозаїка історій з різних куточків країни. І Захід, і Схід, і Північ, і Південь. Це – історії людей, на яких вплинула війна. Вийшов дуже поетичний та сильний фільм про те, як наші люди переживають війну. Як вона, на жаль, стає частиною повсякдення,

– розповіла Бассель.

Прем'єра відбулася минулого року на Венеційському кінофестивалі. Після цього фільм багато "подорожував". Нещодавно був показ в Угорщині.

Багато людей питають, як підтримати Україну; що їм потрібно зробити. Багато питаються про те, що ми думаємо про відносини України і Європи; України і США. Це можливість висловити наше ставлення та сприяти підтримці України,

– зауважила продюсерка.

В Україні фільм планують продемонструвати у Києві на Міжнародному кінофестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. Він відбудеться у червні 2025 року.