"Подъемная сила" вошла в топ-5 документальных фильмов за этот год, что свидетельствует о значительном интересе зрителей к теме военной авиации. Документальный фильм стал настоящим взглядом на внутренний мир армейской авиации Украины, открывая малоизвестные аспекты службы пилотов, инженеров, авианаводчиков и борттехников, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу страну с неба.

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Фильм "Подъемная сила" теперь доступен онлайн: подробности

Режиссером фильма выступил Александр Стратиенко, а команда AEROTIM во главе с авиатором Тимуром Фаткуллиным сделала все возможное, чтобы максимально реалистично показать условия и опасности, с которыми сталкиваются военные.

Тимур Фаткуллин, капитан команды Aerotim, поделился трогательным воспоминанием о реакции зрителей после премьеры:

"Во время проката мы получили много приятных отзывов, но больше всего запомнились слова 12-летнего мальчика, переданные его мамой: "После просмотра этого фильма я чувствую себя в безопасности, потому что увидел, какие у нас крутые пилоты”. Этот отзыв дал нам понять, что мы достигли того, чего стремились – показали авиацию, хардкор, экшн и любовь".

Фильм предлагает не только визуально захватывающие сцены, но и насыщенный идеологический смысл, в центре которого – человечность. Это кино не навязывает искусственного патриотизма, а вместо этого показывает настоящих людей, их мечты, мотивацию и мужество. Авторы сохранили искренность в рассказе о защитниках неба, избегая чрезмерной идеализации, что делает ленту эмоционально близкой зрителю.

Слушая отзывы, я понял, что мы не зря вложили душу в этот фильм. Нам удалось передать все эмоции – от авиационного драйва до хрупкой истории любви и спасения людей в окруженном Мариуполе. Это фильм о людях, которые делают невозможное возможным, об украинских героях, истории которых будут вдохновлять еще долго,

– отмечает режиссер Александр Стратиенко.

Команда AEROTIM вместе с Фондом "Вернись живым" начали сбор средств для поддержки передовых авианаводчиков (ПАН) с 18-й бригады армейской авиации. Целью является собрать 1,2 млн грн для приобретения специальных гарнитур с защищенной связью, которые обеспечат надежную координацию боевых операций на передовой. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Смотрите "Подъемную силу" на MEGOGO в поштучной покупке и узнайте больше об армейской авиации Украины через призму реальных историй и поразительных кадров. Также, социальная инициатива MEGOGO "Смотри как Слышно" обеспечила перевод фильма на жестовый язык, чтобы люди с нарушением слуха имели доступ к контенту.