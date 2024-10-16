Почему стоит посмотреть документальный фильм "Подъемная сила": отзывы от звездных зрителей

10 октября в прокат вышел фильм "Подъемная сила". Лента уже вошла в ТОП-5 лучших украинских документальных фильмов по кассовым сборам за уикенд.

За первый уикенд проката фильм "Подъемная сила" посмотрели почти десять тысяч человек. Больше информации узнавайте в материале Кино 24.

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О чем фильм "Подъемная сила"

В фильме "Подъемная сила" рассказывается, как работает армейская авиация Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Истории из ленты реальные, а героями стали инженеры, боевые пилоты, борттехники и авианаводчики, которые защищают нашу страну. У зрителей есть возможность узнать истории пилотов, которые были на заданиях в глубоком тылу врага. В фильме показаны уникальные кадры, а также собраны эксклюзивные интервью героев.

"Подъемная сила": смотрите онлайн трейлер фильма

Первые отзывы о фильме от звездных зрителей

Украинский активист Сергей Стерненко считает фильм "Подъемная сила" замечательным и рекомендует другим людям его посмотреть. Он говорит, что это хорошая и правильная лента. Кроме того, стоит поддерживать украинский продукт.

Но прежде всего это кино о людях, на которых держится сегодня страна, о людях, которые жертвуют собой и делают героические поступки ради того, чтобы Украина в дальнейшем была и побеждала. И я уверен победит,

– поделился Сергей Стерненко.

Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич в восторге от фильма.

Война вообще это о потерях, о горе, об ужасе. Но такие фильмы знакомят нас с людьми, которые являются титанами и героями. И я вижу, что такие люди существуют, и я горжусь жить с ними в одной стране! Я считаю, что такие фильмы должны быть обязательными для просмотра подросткам и детям нашим. И было бы классно иметь какие-то специальные программы, которые могли бы позволить их школам,

– высказался Женя Галич.

Певица Тина Кароль также советует посмотреть ленту "Подъемная сила" украинцам. Мы должны знать о современных героях и уважать память о тех, кто погиб, защищая Украину.

Понравилось все. Я еще смотрю на фильм, как профессионал, с точки зрения съемок и так далее. И это просто непревзойденно. Во-первых, истории, которые мы слышим. Правду, которую мы слышим. Реалии, которые мы осознаем через фильм. И съемку, которую мы видим. Она кладет на лопатки любой блокбастер,

– отметила Тина Кароль.

Она призвала украинцев посмотреть этот фильм и показать его детям. Украинская авиационная команда AEROTIM, которая работала над фильмом "Подъемная сила", рассказала, что такие отзывы радуют.