За перший вікенд прокату фільм "Підйомна сила" подивилися майже десять тисяч людей. Більше інформації дізнавайтеся у матеріалі Кіно 24.

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Про що фільм "Підйомна сила"

У фільмі "Підйомна сила" розповідається, як працює армійська авіація Сухопутних військ Збройних Сил України. Історії зі стрічки реальні, а героями стали інженери, бойові пілоти, борттехніки та авіанавідники, які боронять нашу країну. У глядачів є можливість дізнатися історії пілотів, які були на завданнях у глибокому тилу ворога. У фільмі показані унікальні кадри, а також зібрані ексклюзивні інтерв'ю героїв.

"Підйомна сила": дивіться онлайн трейлер фільму

Перші відгуки про фільм від зіркових глядачів

Український активіст Сергій Стерненко вважає фільм "Підйомна сила" чудовим та рекомендує іншим людям його подивитися. Він каже, що це хороша та правильна стрічка. Крім того, варто підтримувати український продукт.

Але насамперед це кіно про людей, на яких тримається сьогодні країна, про людей, які жертвують собою й роблять героїчні вчинки зарадити того, щоб Україна надалі була й перемагала. І я впевнений переможе,

– поділився Сергій Стерненко.

Лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич в захваті від фільму.

Війна взагалі це про втрати, про горе, про жах. Але такі фільми знайомлять нас з людьми, які є титанами та героями. І я бачу, що такі люди існують, і я пишаюся жити з ними в одній країні! Я вважаю, що такі фільми мають бути обовʼязковими для перегляду підліткам та дітям нашим. І було б класно мати якісь спеціальні програми, які могли б дозволити їх школам,

– висловився Женя Галич.

Співачка Тіна Кароль також радить переглянути стрічку "Підйомна сила" українцям. Ми маємо знати про сучасних героїв та шанувати пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи Україну.

Сподобалося все. Я ще дивлюся на фільм, як професіонал, з погляду зйомок і так далі. І це просто неперевершено. По-перше, історії, які ми чуємо. Правду, яку ми чуємо. Реалії, які ми усвідомлюємо через фільм. І зйомку, яку ми бачимо. Вона кладе на лопатки будь-який блокбастер,

– зазначила Тіна Кароль.

Вона закликала українців подивитися цей фільм та показати його дітям. Українська авіаційна команда AEROTIM, яка працювала над стрічкою "Підйомна сила", розповіла, що такі відгуки тішать.