24 Канал собрал самые интересные факты о Елизавете II и ее правлении, о ее любви к фотографии и увлечению, которым она оставалась верна до конца.

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Когда Елизавета взошла на престол и стала королевой Великобритании, ей было всего 25 лет. По ее коронации, которую впервые в истории показали в прямом эфире на телевидении, наблюдали 20 миллионов зрителей.

Официальные портреты Елизаветы II в день коронации сделал известный британский фотограф Сесил Битон, который фотографировал королевскую семью в течение трех десятилетий и оказал значительное влияние на то, каким был публичный образ британской монархии. В своих работах он ссылался на исторические портреты британских правителей и стремился показать тяготность династии и ее стабильность, что было особенно важно для послевоенной Британии.



Елизавета II / Фото Getty Images

Еще до того, как стать королевой, Елизавета начала ломать привычные представления о принцессе. Как только ей исполнилось 18, будущая королева вопреки оговоркам отца, стала первой женщиной в британской королевской семье, начавшей военную службу. Во время Второй мировой войны она присоединилась к территориальной службе, научилась не только управлять армейскими грузовиками, но и ремонтировать их, за что пресса прозвала Елизавету "принцессой-автомехаником".

Собственно, тогда и начался захват королевы автомобилями. Ее часто можно было увидеть за рулем Rolls-Royce, Bentley, Jaguar или Land Rover, но при этом у Елизаветы II не было водительских прав! Королева была единственным лицом в Британии, которому разрешалось управлять автомобилем без лицензии – это привилегия, доступная только суверена.

В 1947 году, когда Елизавета вышла замуж принца Филиппа, Британия еще не оправилась от последствий Второй мировой войны. Тогда будущая королева потратила все свои продовольственные купоны на свадебное платье и получила еще 200 купонов в подарок от британского правительства. Этого хватило, чтобы приобрести необходимые материалы для создания королевской свадебной одежды. Фотографировал Елизавету и Филиппа в этот важный день Стерлинг Генри Баум, известный также как Барон. Что интересно, молодоженов ему пришлось потом переснимать, потому что на первых снимках королева была без свадебного букета: она оставила его на могиле неизвестного солдата у Вестминстерского аббатства.



Елизавета II и принц Филипп на балконе / Фото Getty Images

Все время своего правления Елизавета II постоянно находилась под объективами фотографов. Только ее официальных портретов (и фотографий, и картин) насчитывается почти 1000. Большинство из них исполнены в традиционном стиле, но есть и исключения. Как, например, 3D-голограмма королевы, сделанная канадским художником Крисом Левиным в 2012 году. Это был действительно эволюционный шаг в визуальном стиле королевских портретов.

"Мы очень хорошо поладили, она расспрашивала о процессе", – вспоминает Левин. "Это как фотографироваться на паспорт, мэм", – объяснил ассистент фотографа. На что королева с ухмылкой ответила: "У меня нет паспорта".



Елизавета II в день коронации / Фото Getty Images

Елизавета II была одной из самых известных людей ХХ века, ее фотографировали больше всего в мире, но она и сама любила взять в руки фотоаппарат. Королева часто попадала на снимки с собственной камерой. В королевской коллекции были Rollei 35, Leica M3, Rolleiflex TLR и винтажный Kodak.

Особое место в сердце Елизаветы II занимали, конечно же, ее любимые корги. За всю свою жизнь у нее их было около 30. Своей первой корги королева получила в подарок от отца на 18-летие: четвероногую назвали Сьюзан. Дэвиду Монтгомери, снимавшему Елизавету II для Observer, удалось поймать королевских собак в объектив. На снимках королева прогуливается вместе с корги и позирует в гостиной, где собаки нежятся у камина. О том, как проходила фотосессия, фотограф рассказывает в фильме "Портрет королевы".

"Портрет королевы": смотрите онлайн трейлер фильма

Елизавета II правила Великобританией 70 лет – дольше всех монархов в истории страны. За это время Британия сменила 15 премьер-министров – от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

Последнее фото королевы фотография Джейн Барлоу сделала как раз в день ее знакомства с новоназначенной тогда Лиз Трасс. "Я была там, чтобы сфотографировать ее встречу с новой премьер-министристкой, но лучшей фотографией была та, где королева наедине. Я получила от нее много улыбок", – поделилась Барлоу.



Елизавета II и Лиз Трасс – последнее фото королевы / Фото из инстаграмма королевской семьи

Лента "Портрет королевы" выйдет в Украине в ограниченном прокате с 12 октября. Список городов и кинотеатров будет обновляться за линком.