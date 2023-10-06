24 Канал зібрав найцікавіші факти про Єлизавету ІІ та її правління, про її любов до фотографії та захоплення, яким вона залишалась вірною до кінця.

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Коли Єлизавета зійшла на престол та стала королевою Великої Британії, їй було всього 25 років. За її коронацією, яку вперше в історії показали в прямому ефірі на телебаченні, спостерігали 20 мільйонів глядачів.

Офіційні портрети Єлизавети ІІ у день коронації зробив відомий британський фотограф Сесіл Бітон, який фотографував королівську сім'ю протягом трьох десятиліть і мав значний вплив на те, яким був публічний образ британської монархії. У своїх роботах він посилався на історичні портрети британських правителів і прагнув показати тяглість династії та її стабільність, що було особливо важливим для повоєнної Британії.



Єлизавета II / Фото Getty Images

Ще до того, як стати королевою, Єлизавета почала ламати звичні уявлення про принцес. Як тільки їй виповнилось 18, майбутня королева всупереч застереженням батька, стала першою жінкою в британській королівській сім'ї, яка почала військову службу. Під час Другої світової війни вона приєдналась до територіальної служби, навчилась не тільки керувати армійськими вантажівками, але й ремонтувати їх, за що преса прозвала Єлизавету "принцесою-автомеханіком".

Власне, тоді й почалось захоплення королеви автомобілями. Її часто можна було побачити за кермом Rolls-Royce, Bentley, Jaguar чи Land Rover, але при цьому у Єлизавети ІІ не було водійських прав! Королева була єдиною особою в Британії, якій дозволялось керувати автомобілем без ліцензії – це привілей, доступний тільки суверену.

У 1947 році, коли Єлизавета вийшла заміж за принца Філіпа, Британія ще не оговталась від наслідків Другої світової війни. Тоді майбутня королева витратила всі свої продовольчі купони на весільну сукню та отримала ще 200 купонів у подарунок від британського уряду. Цього вистачило, щоб придбати необхідні матеріали для створення королівського весільного вбрання. Фотографував Єлизавету та Філіпа у той важливий день Стерлінг Генрі Баум, відомий також як Барон. Що цікаво, молодят йому довелось потім перезнімати, бо на перших знімках королева була без весільного букета: вона залишила його на могилі невідомого солдата біля Вестмінстерського абатства.



Єлизавета II та принц Філіп на балконі / Фото Getty Images

За весь час свого правління Єлизавета II постійно перебувала під об'єктивами фотографів. Лише її офіційних портретів (і фотографій, і картин) налічується майже 1000. Більшість з них виконані у традиційному стилі, але є й виключення. Як, наприклад, 3D-голограма королеви, зроблена канадським художником Крісом Левіним у 2012-му. Це був справді еволюційний крок у візуальному стилі королівських портретів.

"Ми дуже добре порозумілися, вона розпитувала про процес", – пригадує Левін. "Це як фотографуватися на паспорт, мем", – пояснив асистент фотографа. На що королева з усмішкою відповіла: "У мене немає паспорта".



Єлизавета II у день коронації / Фото Getty Images

Єлизавета ІІ була однією з найвпізнаваніших людей ХХ століття, її фотографували чи не найбільше у світі, але вона й сама полюбляла взяти до рук фотоапарат. Королева частенько потрапляла на знімки з власною камерою. У королівській колекції були Rollei 35, Leica M3, Rolleiflex TLR та вінтажний Kodak.

Особливе місце в серці Єлизавети II займали, звичайно ж, її улюблені коргі. За все своє життя у неї їх було близько 30. Свого першого коргі королева отримала в подарунок від батька на 18-ліття: чотирилапу назвали Сьюзан. Девіду Монтґомері, який знімав Єлизавету ІІ для Observer, вдалось спіймати королівських собак в об'єктив. На знімках королева прогулюється разом з коргі і позує у вітальні, де собаки ніжаться біля каміна. Про те, як відбувалась фотосесія, фотограф розповідає у фільмі "Портрет королеви".

"Портрет королеви": дивіться онлайн трейлер фільму

Єлизавета II правила Великою Британією 70 років – найдовше за всіх монархів в історії країни. За цей час Британія змінила 15 прем'єр-міністрів – від Вінстона Черчилля до Бориса Джонсона та Ліз Трасс.

Останнє фото королеви фотографка Джейн Барлоу зробила якраз у день її знайомства з новопризначеною тоді Ліз Трасс. "Я була там, щоб зазнімкувати її зустріч з новою прем'єр-міністеркою, але найкращою фотографією була та, де королева наодинці. Я отримала від неї багато посмішок", – поділилась Барлоу.



Єлизавета II та Ліз Трасс – останнє фото королеви / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Стрічка "Портрет королеви" вийде в Україні в обмеженому прокаті з 12 жовтня. Перелік міст та кінотеатрів оновлюватиметься за лінком.