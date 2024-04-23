Комедийный боевик: новая высокорейтинговая лента, которая подарит вам незабываемые эмоции
Рабочий день подходит к концу, а планов на вечер до сих пор нет? Прекрасно, ведь у нас есть отличный вариант фильма, который стоит посмотреть любителям комедий, или тем, кому стоит расслабиться. Новая лента "Придорожное заведение" 2024 года уже ждет вашего просмотра.
В материале Кино 24, читайте, о чем сюжет фильма. А также смотрите трейлер и узнайте, почему вам стоит выбрать для просмотра именно эту комедию.
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О чем фильм "Придорожное заведение"
Это комедийный боевик американского режиссера Дага Лаймана по сценарию Энтони Багароцци и Чака Мондри. Фильм является ремейком картины "Придорожное заведение" 1989 года.
В главных ролях снялись: Джейк Джилленхол, Даниэла Мельхиор и Конор МакГрегор.
Главный герой, Элдвуд Далтон, когда-то был бойцом в среднем весе в смешанных единоборствах. Однако его карьера в спорте закончилась. Во времена своей славы он получил множество призов и стал победителем многочисленных чемпионатов. После завершения спортивной карьеры он находит себе новое предназначение, используя свои профессиональные навыки.
"Придорожное заведение": смотрите онлайн трейлер фильма
Это становится возможным, когда он переезжает во Флориду и получает работу в придорожном ресторанчике под названием "Две двойки" в качестве вышибалы. Он строго придерживается правил заведения. Теперь каждый, кто станет на его пути, может хорошенько получить на орехи. И, похоже, претенденты уже есть.
В ленте вы увидите немало сцен с динамичными драками и необычной графикой. Некоторым из зрителей этот фильм кажется довольно типичным боевиком. Однако многие кинолюбители уже успели оценить эту ленту и рекомендуют к просмотру.
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Смотрите трейлер фильма "Придорожное заведение" и приготовьтесь к замечательному киновечеру, который вас ожидает.