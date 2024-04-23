У матеріалі Кіно 24, читайте, про що сюжет фільму. А також дивіться трейлер та дізнайтесь, чому вам варто обрати для перегляду саме цю комедію.
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Про що фільм "Придорожній заклад"
Це комедійний бойовик американського режисера Дага Лаймана за сценарієм Ентоні Багароцці та Чака Мондрі. Фільм є рімейком картини "Придорожній заклад" 1989 року.
У головних ролях знялися: Джейк Джилленгол, Даніела Мельхіор і Конор Мак-Грегор.
Головний герой, Елдвуд Далтон, колись був бійцем у середній вазі у змішаних єдиноборствах. Проте його кар'єра у спорті закінчилася. У часи своєї слави він здобув безліч призів та став переможцем численних чемпіонатів. Після завершення спортивної кар'єри він знаходить собі нове призначення, використовуючи свої професійні навички.
"Придорожній заклад": дивіться онлайн трейлер фільму
Це стає можливим, коли він переїжджає до Флориди та отримує роботу в придорожньому ресторанчику під назвою "Дві двійки" як вибивайло. Він строго дотримується правил закладу. Тепер кожен, хто стане на його шляху, може добряче отримати на горіхи. І, схоже, претенденти уже є.
У стрічці ви побачите чимало сцен із динамічними бійками та незвичайною графікою. Декому із глядачів цей фільм видається доволі типовим бойовиком. Однак багато кінолюбів уже встигли оцінити цю стрічку і рекомендують до перегляду.
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Дивіться трейлер стрічки "Придорожній заклад" та приготуйтесь до чудового кіновечора, який вас очікує.