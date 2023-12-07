Через 20 лет: легендарная рождественская комедия "Реальная любовь" снова на больших экранах

Культовый фильм "Реальная любовь", до сих пор считающийся символом рождественских праздников, возвращается на большие экраны в обновленной 4K-версии. Украинские кинотеатры начнут показы уже 21 декабря.

Вспомните о чем любимая лента, кто снялся в фильме и смотрите трейлер.

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Фильм "Реальная любовь" режиссера Ричарда Кёртиса

В честь двадцатилетия создатели ленты "Реальная любовь" приготовили особый сюрприз для своих поклонников – они выпустили восстановленную версию в формате 4K и устроили повторный показ. Украинские кинотеатры начнут показ фильма с 21 декабря.

Кинокартина, вышедшая на экраны впервые в ноябре 2003 года, поразила сердца миллионов зрителей по всему миру своей неповторимой атмосферой и сюжетом. Кроме того, фильм влюбил в себя тысячи кинолюбов из-за звездного актерского состава. Среди сыгравших в ленте – невероятно знаменитые, мировые знаменитости, в частности, Хью Грант, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт, Алан Рикман, Кира Найтли, Билл Наи.

"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Реальная любовь": о чем фильм

Романтическая комедия о чудесах Рождества и искренней любви, состоящая из нескольких историй совершенно разных, но одинаково ярких персонажей. Судьбы этих героев переплетаются невероятно, а фильм вызывает эмоции от слез до смеха, позволяя зрителям сопереживать и болеть за их счастье. Это идеальное сочетание эмоций и британского юмора, создающее праздничное настроение.