Пригадайте, про що улюблена стрічка, хто знявся у фільмі та дивіться трейлер.

Радимо З азартом до пригод: 4 фільми про тих, хто не боїться ризикувати

Фільм "Реальне кохання" режисера Річарда Кьортіса

З нагоди двадцятиріччя творці стрічки "Реальне кохання" приготували особливий сюрприз для своїх прихильників – вони випустили відновлену версію у форматі 4K і влаштували повторний показ. Українські кінотеатри почнуть показ фільму з 21 грудня.

Кінокартина, яка вийшла на екрани вперше у листопаді 2003 року, вразила серця мільйонів глядачів по всьому світу своєю неповторною атмосферою та сюжетом. Окрім того, фільм закохав у себе тисячі кінолюбів через зірковий акторський склад. Серед тих, хто зіграв у стрічці – неймовірно імениті, світові знаменитості, зокрема, Г'ю Грант, Ліам Нісон, Емма Томпсон, Колін Ферт, Алан Рікман, Кіра Найтлі, Білл Наї.

"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Реальне кохання": про що фільм

Романтична комедія про чудеса Різдва та щире кохання, що складається з кількох історій абсолютно різних, але однаково яскравих персонажів. Долі цих героїв переплітаються неймовірним чином, а фільм викликає емоції від сліз до сміху, дозволяючи глядачам співпереживати та вболівати за їхнє щастя. Це ідеальне поєднання емоцій і британського гумору, яке створює святковий настрій.