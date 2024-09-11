После возмущения украинцев: в Канаде не будут показывать фильм-пропаганду о "хороших оккупантах"

Канадская медиаорганизация TVO профинансировала производство очередной пропаганды от российского режиссера фильма "Русские на войне". Ленту уже продемонстрировали на Венецианском кинофестивале и планировали показать в Торонто.

Однако, украинские парламентарии обратились к канадским коллегам с просьбой запретить показ этого фильма, отмечая его пропагандистский характер. 10 сентября Совет директоров TVO опубликовал официальный ответ украинской стороне.

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Канадская медиаорганизация TVO не будет показывать фильм "Русские на войне": подробности

Фильм российского режиссера получил финансовую поддержку через TVO от Канадского медиафонда, который выделил 340 тысяч долларов на его производство. Сам фонд не участвовал в выборе проектов, на которые предоставляются средства, а выполнял исключительно роль финансового источника.

После скандала вокруг фильма, представители фонда отметили, что они очень серьезно относятся к общественной реакции. Они заявили, что сейчас тщательно разбираются в ситуации.

Генеральное консульство Украины в Торонто решительно выразило протест против планов показать фильм российского режиссера "Русские на войне" на местном международном кинофестивале. Украинская сторона подчеркнула, что лента может содержать пропагандистский характер и представлять угрозу объективному восприятию войны России против Украины.

Совет директоров TVO решил уважать отзывы, которые мы получили, и TVO больше не будет поддерживать или транслировать ленту "Russians at War". TVO проведет анализ процесса того, как началось финансирование этого проекта,

– написали в заявлении.

После получения заявления от Генконсульства, канадская медиаорганизация пересмотрела свое решение о поддержке ленты. Выслушав аргументы от украинской общины и парламентариев, TVO решила больше не транслировать фильм "Русских на войне" и не участвовать в дальнейшем продвижении этой пропаганды.