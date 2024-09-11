Питеру Ренадею было 89 лет. 8 сентября его нашли мертвым в собственном доме в Бербанке, Калифорния.

Смотрите также Отказывается от ролей оккупантов: где сейчас Сергей Кисель, новая звезда сериала "Женский доктор"

Умер актер Питер Ренадей: подробности

По предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам. Его вклад в мир анимации и кино запомнится многим поколениям поклонников.

В частности, на трагическое известие о смерти Питера Ренадея отреагировал его коллега Таунсенд Коулман, который также работал над озвучиванием в мультсериале "Черепашки-ниндзя". Коулман, известный своими голосами Микеланджело, Шреддера и других персонажей, выразил глубокую печаль по поводу утраты.

Народ, я был опустошен сегодня утром, узнав о вчерашней кончине нашего дорогого сэнсэя Питера Ренадея. Пит был одним из самых искренних, лучших людей, которых я когда-либо знал, и я буду очень по нему скучать. Мне посчастливилось посетить его месяц назад, и он был таким ярким, как и всегда. Как это тяжело... легенда Disney и наш дорогой учитель Сплинтер – покойся с миром, мой дорогой друг,

– написал Таусенд Коулман.

Коулман подчеркнул, что Питер Ренадей оставил неизгладимый след в сердцах как своих коллег, так и многих поклонников.

Какие еще ленты озвучивал легендарный Питер Ренадей

Питер Ренадей сделал значительный вклад в мир анимации, озвучив персонажей во многих известных мультфильмах. Его голос можно услышать в таких лентах, как

"Ходячий замок",

"Навсикая из долины ветров",

"Мулан",

"Король Лев 2: Гордость Симбы",

"Война тануки в периоды Хейсей и Помпоко".

Кроме этого, он работал над озвучкой множества популярных мультсериалов, среди которых

"Утиные истории",

"Трансформеры",

"Лига справедливости",

"Чудеса на виражах",

"Ангел".

Его голос стал неотъемлемой частью многих классических анимационных проектов, которые до сих пор восхищают зрителей во всем мире.