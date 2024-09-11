Пітерові Ренадею було 89 років. 8 вересня його знайшли мертвим у власному будинку в Бербанку, Каліфорнія.
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Помер актор Пітер Ренадей: подробиці
За попередньою інформацією, смерть настала з природних причин. Його внесок у світ анімації та кіно запам'ятається багатьом поколінням шанувальників.
Зокрема, на трагічну звістку про смерть Пітера Ренадея відреагував його колега Таунсенд Коулман, який також працював над озвучуванням у мультсеріалі "Черепашки-ніндзя". Коулман, відомий своїми голосами Мікеланджело, Шреддера та інших персонажів, висловив глибокий сум з приводу втрати.
Народ, я був спустошений сьогодні вранці, дізнавшись про вчорашню кончину нашого дорогого сенсея Пітера Ренадея. Піт був одним із найщиріших, найкращих людей, яких я коли-небудь знав, і я дуже за ним сумуватиму. Мені пощастило відвідати його місяць тому, і він був таким яскравим, як і завжди. Як це важко... легенда Disney і наш дорогий вчитель Сплінтер – спочивай зі світом, мій любий друже,
– написав Таусенд Коулман.
Коулман підкреслив, що Пітер Ренадей залишив незабутній слід у серцях як своїх колег, так і багатьох шанувальників.
Які ще стрічки озвучував легендарний Пітер Ренадей
Пітер Ренадей зробив значний внесок у світ анімації, озвучивши персонажів у багатьох відомих мультфільмах. Його голос можна почути в таких стрічках, як
- "Ходячий замок",
- "Навсікая з долини вітрів",
- "Мулан",
- "Король Лев 2: Гордість Сімби",
- "Війна танукі в періоди Хейсей і Помпоко".
Окрім цього, він працював над озвученням безлічі популярних мультсеріалів, серед яких
- "Качині історії",
- "Трансформери",
- "Ліга справедливості",
- "Чудеса на віражах",
- "Янгол".
Його голос став невіддільною частиною багатьох класичних анімаційних проєктів, які й досі захоплюють глядачів у всьому світі.