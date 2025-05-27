На Каннском кинофестивале наградили фильм, где сыграла украинская актриса

Дебютный фильм британского актера и режиссера Харриса Дикинсона "Urchin" получил приз ФИПРЕССИ на 78-м Каннском кинофестивале. В ленте одну из ролей исполнила украинская актриса Карина Химчук.

Фильм Харриса Дикинсона был представлен в секции "Особый взгляд". Актер известен по ролям в фильмах "Хорошая плохая девочка", "Пляжные крысы" и "Треугольник грусти", пишет Кино 24 со ссылкой на Variety.

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Фильм Харриса Дикинсона получил приз ФИПРЕССИ

Приз Международной федерации кинопрессы (сокращенно приз ФИПРЕССИ) – специальная кинематографическая награда Международной федерации кинопрессы. Ее целью является развитие киноискусства и поощрение нового и молодого кино.

Фильм "Urchin" – это увлекательное исследование характера бездомного мужчины Майка, который борется с зависимостью. Он получил положительные отзывы благодаря своему глубокому реализму и эмоциональной глубине.

По словам жюри, дебют Харриса Дикинсона – это "мощный первый полнометражный фильм, который является сложным исследованием характера бездомного мужчины, борющегося с зависимостью. Мы глубоко погружаемся в цикл саморазрушения, изображенный с искренностью, аутентичностью и настоящей эмпатией".

Фильм "Urchin": смотрите видео онлайн

Главные роли в фильме "Urchin" сыграли Фрэнк Диллейн, Меган Нортэм и Амр Вакед. Героиню украинской актрисы Карины Химчук зовут Рамона. Она – коллега и подруга главного героя Майка.

Карина описывала свою героиню как резкую, брутальную молодую девушку с пирсингом в губе, которая любит гулять. Актриса рассказывала, что Харрис Дикинсон создал ее, опираясь на свою реальную подругу из прошлого.

Заметим, что главную премию Каннского кинофестиваля "Золотая пальмовая ветвь" в этом году получил фильм "Это был просто несчастный случай", иранского режиссера Джафара Панаги.