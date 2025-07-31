Во Львове Общественное презентовало фильм "Шептицкий. Между войной и верой". Предпоказ состоялся в Центре Шептицкого, а теперь каждый может посмотреть фильм на ютубе.

Фильм создан командой Prosto Production, чтобы помочь людям понять, что позволяло Шептицкому принимать решения во время войны, пишет Кино 24.

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О чем фильм "Шептицкий. Между войной и верой"?

Директор департамента внешнего производства социально влиятельного контента и копродукции Общественного Сергей Недзельский отметил, что Общественное делает много документальных фильмов, среди которых – исторические и о людях, которые творили историю. И каждая из таких лент – это вызов и необходимость проверки фактов.

Режиссером и сценаристом фильма о Шептицком стала Наталья Пономарив. Она подчеркнула, что это один из самых сложных и ответственных проектов команды.

Мы хотели показать человека, который действовал не изолированно от мира, от общества, а должен был искать пути и делать поступки, руководствуясь страшными обстоятельствами (период 1939–1944 годов), и оставался лидером и примером для огромного украинского сообщества,

– говорит Наташа.

Спикер фильма Олег Турий подчеркнул, что команда, которая работала над фильмом, стремилась, чтобы каждый, кто будет смотреть его, попытался услышать голос самого Шептицкого.

Мы будем искать в словах митрополита, в его действиях, в его поступках, возможно, те ответы, которых нам сегодня не хватает,

– подчеркнул Олег Турий.

Фигура Шептицкого является чрезвычайно важной для современной Украины. Он умер 80 лет назад, но и сегодня объединяет нас.

"Шептицкий. Между войной и верой": смотрите онлайн трейлер фильма

В процессе съемок фильма съемочная группа ездила на международную конференцию в Торонто и Рим, встретилась в Варшаве с Анджеем Шептицким, потомком митрополита.

Среди спикеров фильма ведущие украинские и международные исследователи фигуры митрополита Андрея Шептицкого, церковные деятели, потомки иерарха, в частности: Магдалена Новак, отец Андрей Михалейко, отец Юрий Авакумов, отец Петр Галадза, Олег Турий, Иван-Павел Химка, Святослав Шевчук, Игорь Щупак, Николай Балабан, Руслан Забилый, Моше Асман, Ангелина Забитивская, Анджей Шептицкий, отец Атанасий Маквей.