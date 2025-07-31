Фільм створений командою Prosto Production, щоб допомогти людям зрозуміти, що дозволяло Шептицькому ухвалювати рішення під час війни, пише Кіно 24.

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Про що фільм "Шептицький. Між війною та вірою"?

Директор департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції Суспільного Сергій Недзельський зазначив, що Суспільне робить багато документальних фільмів, серед яких – історичні та про людей, які творили історію. І кожна з таких стрічок – це виклик і необхідність перевірки фактів.

Режисеркою та сценаристкою фільму про Шептицького стала Наталка Пономарів. Вона підкреслила, що це один з найскладніших і найвідповідальніших проєктів команди.

Ми хотіли показати людину, яка діяла не ізольовано від світу, від суспільства, а мусила шукати шляхи й робити вчинки, керуючись страшними обставинами (період 1939–1944 років), та залишалася лідером і прикладом для величезної української спільноти,

– каже Наталка.

Спікер фільму Олег Турій підкреслив, що команда, яка працювала над фільмом, прагнула, щоб кожен, хто дивитиметься його, спробував почути голос самого Шептицького.

Ми будемо шукати у словах митрополита, в його діях, в його вчинках, можливо, ті відповіді, яких нам сьогодні бракує,

– наголосив Олег Турій.

Постать Шептицького є надзвичайно важливою для сучасної України. Він помер 80 років тому, але й сьогодні об'єднує нас.

"Шептицький. Між війною та вірою": дивіться онлайн трейлер фільму

У процесі зйомок фільму знімальна група їздила на міжнародну конференцію у Торонто й Рим, зустрілась у Варшаві з Анджеєм Шептицьким, нащадком митрополита.

Серед спікерів фільму провідні українські та міжнародні дослідники постаті митрополита Андрея Шептицького, церковні діячі, нащадки ієрарха, зокрема: Магдалена Новак, отець Андрій Михалейко, отець Юрій Авакумов, отець Петро Галадза, Олег Турій, Іван-Павло Химка, Святослав Шевчук, Ігор Щупак, Микола Балабан, Руслан Забілий, Моше Асман, Ангеліна Забитівська, Анджей Шептицький, отець Атанасій Маквей.