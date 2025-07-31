Прем'єра стрічки запланована на 22 січня 2026 року, пише Кіно 24 з посиланням на соцмережі фільму.

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Артистка втілить образ Галини Анатоліївни. За сюжетом, жінка народилася в Чернівцях, а в Київ переїхала після заміжжя. Вона була режисеркою монтажу на УТ-1, жінкою з голосом, що колись лунав на фестивалях, конкурсах, і навіть, на тому ж телебаченні. Галина особисто знайома з багатьма зірками естради, однією з яких є Софія Ротару.

Галина Леонтіївна завжди добра та щира у відношенні до інших людей й інколи цим можуть користатися. Але жінка все одно допоможе, бо так вміє любити.

Найціннішим у всьому світі для Галини є її син. Заради нього вона пожертвує собою, не зважатиме на знецінення, не сперечатиметься.