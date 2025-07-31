Це наймасштабніші руйнування студії з початку повномасштабної війни. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Державного агентства України з питань кіно.

Не пропустіть Ще один зрадник: зірка серіалу "Школа" поїхав до Росії зніматися в кіно

Відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено виробничі приміщення та частину готелю на території Національної кіностудії імені О. Довженка. Крім того, вибуховою хвилею вибило близько 90 вікон. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ці збитки – не просто матеріальні, це цілеспрямована спроба ворога стерти пам'ять і культурні коди, які формувалися століттями. Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а й проти спадщини, культури та майбутнього України,

– наголосили в Держкіно.

Для довідки! Саме в кіностудії імені Олександра Довженка знімали фільм "Земля", "Тіні забутих предків" та багато інших.

Що відомо про ракетний обстріл Києва 31 липня?

Російські військові завдала масованого удару дронами та ракетами. Як наслідок, було пошкоджено житлові будинки, школи, дитсадки, медзаклади та університети. Особливо постраждав Святошинський район: ракета повністю знищила під'їзд дев'ятиповерхівки. На момент написання матеріалу відомо вже про щонайменше 7 загиблих і 124 поранених. Серед них – діти.