Попри війну, актор обрав роботу в країні-терористці й тепер заробляє в країні, яка знищила його дім, пише Show 24.

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Як з'ясувалося, Черкас отримав головну роль у російській екранізації молодіжного роману "Твоє серце буде розбите" авторства Анни Джей. Його партнеркою на знімальному майданчику стала російська акторка Вероніка Журавльова. Фільм – стандартна підліткова мелодрама про фіктивні стосунки, що переростають у справжні почуття.

Що відомо про Данила Черкаса?

Майбутній актор народився в Сіверськодонецьку Луганської області. Навчався в Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.

До Києва Данило перебрався у 2016 році, де спершу був блогером, а згодом почав проходити кінокастинги.

Успіх до нього прийшов після ролі в серіалі "Школа".