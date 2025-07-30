Несмотря на войну, актер выбрал работу в стране-террористке и теперь зарабатывает в стране, которая уничтожила его дом, пишет Show 24.

Интересно Готовьте попкорн: 3 новых фильма на Netflix для идеального вечера

Как выяснилось, Черкас получил главную роль в российской экранизации молодежного романа "Твое сердце будет разбито" авторства Анны Джей. Его партнершей на съемочной площадке стала российская актриса Вероника Журавлева. Фильм – стандартная подростковая мелодрама о фиктивных отношениях, перерастающих в настоящие чувства.

Что известно о Данииле Черкасе?

Будущий актер родился в Северодонецке Луганской области. Учился в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля.

В Киев Даниил перебрался в 2016 году, где сначала был блогером, а затем начал проходить кинокастинги.

Успех к нему пришел после роли в сериале "Школа".