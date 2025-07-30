Несмотря на войну, актер выбрал работу в стране-террористке и теперь зарабатывает в стране, которая уничтожила его дом, пишет Show 24.
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Как выяснилось, Черкас получил главную роль в российской экранизации молодежного романа "Твое сердце будет разбито" авторства Анны Джей. Его партнершей на съемочной площадке стала российская актриса Вероника Журавлева. Фильм – стандартная подростковая мелодрама о фиктивных отношениях, перерастающих в настоящие чувства.
Что известно о Данииле Черкасе?
- Будущий актер родился в Северодонецке Луганской области. Учился в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля.
- В Киев Даниил перебрался в 2016 году, где сначала был блогером, а затем начал проходить кинокастинги.
- Успех к нему пришел после роли в сериале "Школа".
- Позже он снялся в "Киевской звезде 2" и даже получил награду "Актер года" от 1+1 Media. В 2020-м Вегас основал TikTok-дом uLove Home в Гостомеле, который российские войска уничтожили в начале полномасштабной войны.
- После 24 февраля 2022 года Вегас на некоторое время исчез из публичного пространства. В 2023-м он вернулся в соцсети с заявлением, что переходит на украинский язык и сожалеет о русскоязычном контенте в прошлом. В посте он вспомнил о жизни в подвалах во время войны на Донбассе, потерю дома и попытки переосмыслить собственный путь.
- Однако сейчас, на фоне съемок в России, эти публикации исчезли со страниц Вегаса. Он теперь не вспоминает об Украине и активно работает в российской киноиндустрии.