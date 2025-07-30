В частности на Netflix вышло сразу несколько фильмов, которые захватывают с первых минут. В одном из них сыграла легендарная Шарлиз Терон, пишет Кино 24.

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"Старая гвардия 2"

Главную героиню этой ленты – Энди – сыграла Шарлиз Терон. Энди теряет бессмертие и стремится жить привычной жизнью, однако ей снова приходится вернуться к работе. Вместе с командой она вступает в бой с бессмертными, которые угрожают миру.

"Старая гвардия 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кирпич"

Если вы любите фильмы, которые щекочут нервы, то эта лента точно для вас. Дом Тима и Оливии неожиданно окружает кирпичная стена. Теперь, чтобы спасти свои жизни и найти выход, им приходится работать в команде с недоверчивыми соседями.

"Кирпич": смотрите онлайн трейлер фильма

Ранее мы рассказывали о 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые сейчас чаще всего смотрят украинцы. Среди них есть и новый детективный сериал, который вам точно понравится.

"Счастливчик Гилмор 2"

Первая часть этой комедии с Адамом Сэндлером в главной роли вышла на экраны в 1996 году. В продолжении ленты актер снова появляется в роли хоккеиста-неудачника, который становится звездой гольфа. Его возвращение к спорту сейчас имеет одну цель – заработать деньги на обучение дочери в балетной школе.

"Счастливчик Гилмор 2": смотрите онлайн трейлер фильма