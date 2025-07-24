Это триллер, который держит в напряжении до последних минут. Полный рейтинг самых популярных сериалов смотрите далее на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Не пропустите Самая популярная новая комедия на Netflix, которая стала фаворитом среди украинских зрителей

Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix?

Лидером просмотров является новый мини-сериал "Неукротимый" с Эриком Багом, Сэмом Ниллом и Розмари Девитт в главных ролях. Сюжет разворачивается вокруг таинственной смерти женщины, что заманивает федерального агента в бесконечные леса Национального парка Йосемити. Там не существует места для законов, а природа подчиняется только собственным правилам.

"Неукротимый": смотрите онлайн трейлер сериала

Второе место среди зрителей получает новый детективный сериал "Под темным солнцем". Он состоит из 6 эпизодов, в которых рассказывается о молодой матери, которая убегает от проблем и устраивается работать на цветочную ферму. Как становится известно впоследствии, ее босс – это ее отец, которого убивают и обвиняют в этом саму женщину.

"Под темным солнцем": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вам понравился сериал "Под темным солнцем", предлагаем к просмотру еще 3 загадочных триллера.

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