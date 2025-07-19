Среди многих шоу есть много подобных, которые похожи на "Под темным солнцем". Если вас покорил этот сериал, обратите внимание на подборку от Кино 24.

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"Великолепная пара" (2024)

В Нантакете готовятся к роскошной свадьбе Отис – Уинсбери, которая состоится в имении на берегу океана. Но за несколько часов до церемонии в гавани обнаруживают тело. Все те, кто прибыл на свадьбу, становятся подозреваемыми. Становится понятно, что идеальных пар не существует, а каждая семья скрывает немало тайн.

"Великолепная пара": смотрите трейлер онлайн

"Держись ближе" (2021)

Трое главных героев связаны с неприятными событиями. Талантливый фотограф Рэй, счастливая мать троих детей Меган и одержимый работой детектив Брум скрывают свое темное прошлое. Новое расследование детектива сводит все эти истории воедино.

"Держись ближе": смотрите трейлер онлайн

"Уют" (2025)

Состоятельная женщина Сесиль узнает о том, что домашняя работница Руби, которая работала на ее соседей, загадочно исчезает. Она оставляет свои вещи и деньги, что очень подозрительно. Сесиль – одна из немногих, кого по-настоящему беспокоит эта история. Некоторые правоохранители готовы помочь ей в расследовании.

"Уют": смотрите трейлер онлайн