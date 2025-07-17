Некоторые новые сериалы, о которых мало кто слышал, имеют хорошие рейтинги и отзывы от зрителей. Они могут удивить глубиной сюжета, интересными героями и атмосферой, пишет Кино 24 со ссылкой на "Новый канал".

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"Англичанка"

Год: 2022

Рейтинг IMDb: 7,8

Леди Корнелия Локк приезжает на Запад в 1890 году, чтобы отомстить за смерть сына. По дороге она встречает бывшего разведчика Элая Уиппа, который помогает ей преодолеть трудный путь. Спутники знакомятся, больше узнают друг о друге и сталкиваются с трудностями.

"Англичанка": смотрите трейлер онлайн

"Мы владеем этим городом"

Год: 2022

Рейтинг IMDb: 7,6

События сериала происходят в 2015 году в Балтиморе. 25-летнего афроамериканца Фредди Грея находят в полиции мертвым после ареста. В городе начинаются беспорядки, ведь жители требуют выяснить, в чем дело. Между тем в Балтиморе продолжают происходить преступления, поэтому власти обращаются за помощью к элитному подразделению.

"Мы владеем этим городом": смотрите трейлер онлайн

"Под знаменем небес"

Год: 2022

Рейтинг IMDb: 7,5

Мини-сериал создан на основе реальных событий. Жители мормонского городка шокированы тем, что Бренду и ее 15-месячного ребенка жестоко убивают в собственном доме. Почти все горожане принадлежат к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Инспектор Джеб Пайр, который берется за дело, начинает сомневаться в своей вере, когда открывает тайны.

"Под знаменем небес": смотрите трейлер онлайн

"Все совпадения неслучайны"

Год: 2024

Рейтинг IMDb: 7,5

Журналистка-документалистка Кэтрин вдруг получает по почте книгу от неизвестного автора, где в деталях описана ее жизнь и все самые мрачные тайны, которые она всячески скрывает. Роман рассказывает, что на самом деле счастливая жизнь главной героини построена на лжи.

"Все совпадения неслучайны": смотрите трейлер онлайн

"Локерби: В поисках правды"

Год: 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

Сериал рассказывает о самой большой трагедии в истории Англии, когда пассажирский авиалайнер после взлета взорвали бомбой. Это произошло над шотландским городом Локерби. В центре сюжета – история Джима Свайра и его жены, которые стремятся добиться справедливости для жертв трагедии. Ведь среди них была их дочь.

"Локерби: В поисках правды": смотрите трейлер онлайн