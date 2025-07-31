Это самые масштабные разрушения студии с начала полномасштабной войны. Сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Не пропустите Еще один предатель: звезда сериала "Школа" поехал в Россию сниматься в кино

Известно, что в результате обстрела были повреждены производственные помещения и часть гостиницы на территории Национальной киностудии имени А. Довженко. Кроме того, взрывной волной выбило около 90 окон. К счастью, обошлось без пострадавших.

Эти убытки – не просто материальные, это целенаправленная попытка врага стереть память и культурные коды, которые формировались веками. Россия в очередной раз демонстрирует, что война направлена не только против народа, но и против наследия, культуры и будущего Украины,

– отметили в Госкино.

Для справки! Именно в киностудии имени Александра Довженко снимали фильм "Земля", "Тени забытых предков" и многие другие.

Что известно о ракетном обстреле Киева 31 июля?

Российские военные нанесли массированный удар дронами и ракетами. Как следствие, были повреждены жилые дома, школы, детсады, медучреждения и университеты. Особенно пострадал Святошинский район: ракета полностью уничтожила подъезд девятиэтажки. На момент написания материала известно уже о по меньшей мере 7 погибших и 124 раненых. Среди них – дети.