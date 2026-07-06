Фильм "Супердевушка" рискует стать одним из крупнейших провалов DC – сумма убытков поражает

Долгожданный фильм о супергероине вышел в прокат и сразу попал в заголовки. Но не благодаря восторженным рецензиям, а благодаря цифрам, которых лучше бы там не было.

Как сообщает Variety, за первый уик-энд фильм "Супердевушка" собрал всего 62,6 миллиона долларов в мировом прокате. Вроде бы неплохо для захватывающей фантастики – пока не вспомнишь, что на производство и рекламу ушло почти 290 миллионов. Аналитики уже оценивают убытки DC Studios примерно в 100 миллионов долларов, поскольку рассчитывать на общие сборы фильма свыше 200 миллионов сложно.

"Супердевушка": смотрите онлайн трейлер фильма

Для новой киновселенной DC, которая после "Супермена" планировала десятилетие амбициозных релизов, старт получился, мягко говоря, не триумфальным.

Эксперты говорят: дело не только в самой героине. Времена, когда одно только слово "супергерой" само по себе заполняло залы, прошли. Зрителю теперь мало плаща – нужна история, которая действительно цепляет.

В самой студии, впрочем, драмы не беспокоят. Там уверяют, что один провал ничего не меняет – впереди еще Бэтмен и Супермен, на которых в DC возлагают гораздо большие надежды.

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