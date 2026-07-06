За повідомляє Variety, за перший вікенд фільм "Супердівчина" зібрав всього 62,6 мільйона доларів у світовому прокаті. Начебто непогано для захоплюючої фантастики – поки не згадаєш, що на виробництво й рекламу пішло майже 290 мільйонів. Аналітики вже рахують збитки DC Studios приблизно у 100 мільйонів доларів, бо на загальні збори понад 200 мільйонів фільму розраховувати складно.

"Супердівчина": дивіться онлайн трейлер фільму

Для нового кіновсесвіту DC, який після "Супермена" планував десятиліття амбітних релізів, старт вийшов, м'яко кажучи, не тріумфальний.

Експерти кажуть: справа не лише в самій героїні. Часи, коли слово "супергерой" саме по собі заповнювало зали, минули. Глядачу тепер мало плаща – потрібна історія, яка справді чіпляє.

У самій студії, втім, драми не влаштовують. Там запевняють, що один провал нічого не змінює – попереду ще Бетмен і Супермен, на яких у DC покладають значно більші сподівання.

Також в у липні в кінотеатрах виходять фільмів, які точно варті вашої уваги.