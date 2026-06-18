Тому 24 Канал пропонує обрати зі списку хоча б одну стрічку, яка змінить ваш звичний вечір на справжню подорож у часі.

Читайте також Навчилася з цим жити, – дружина важкохворого Брюса Вілліса спростувала міф про хворобу чоловіка

"Термінатор 2: Судний день", 1991

Рейтинг IMDb: 8,6

У центрі сюжету – боротьба двох кіборгів, яких відправили з 2029 року у минуле. Злочинний штучний інтелект "Скайнет" відправляє рідкометалевого Т-1000 для вбивства юного Джона Коннора, лідера майбутнього опору. Людство рятує перепрограмований старий Термінатор Т-800, який стає захисником хлопця.

"Термінатор 2: Судний день": дивіться онлайн трейлер фільму

"Назад у майбутнє", 1985

Рейтинг IMDb: 8,5

За сюжетом, 17-річний Марті випадково переміщується у часі з 1985 у 1955 рік на модифікованому автомобілі DeLorean. Через це хлопець випадково стає на заваді знайомству своїх майбутніх батьків. І від зміни розвитку подій його існування у майбутньому опиняється під загрозою. Щоб повернутись назад, він має знати молодого ексцентричного винахідника, якому і належить розробка машини.

"Назад у майбутнє": дивіться онлайн трейлер фільму

"12 мавп", 1995

Рейтинг IMDb: 8,0

У 2035 році люди, що вижили, змушені жити під землею, оскільки в 1997 році невідомий вірус знищив 5 мільярдів людей. Вчені пропонують головному герою свободу в обмін на інформацію. Через збої машини часу він потрапляє не в 1996, а в 1990, де його відправляють до психіатричної лікарні. Там він знайомиться з лікарем-психіатром Кетрін Рейлі та радикальним екоактивістом Джеффрі Гойнсом.

"12 мавп": дивіться онлайн трейлер фільму

Також до цього списку можна додати наступні фільми: