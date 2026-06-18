Емма Гемінг зізналася, що багато людей помилково вважають, ніби Брюс Вілліс уже не впізнає своїх рідних і забув близьких. Однак, за її словами, це не відповідає дійсності. Про це вона розповіла в подкасті The Bossticks.

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Емма Гемінг спростувала міф про хворобу чоловіка

Емма Гемінг розповіла, що багато людей помилково вважають, ніби через хворобу Брюс Вілліс більше не впізнає своїх рідних. Однак це не відповідає дійсності, адже лобно-скронева деменція не уражає ті ділянки мозку, які відповідають за пам'ять.

У випадку Брюса Вілліса захворювання насамперед вплинуло на мовлення. Водночас існують й інші форми лобно-скроневої деменції, які можуть спричиняти зміни в поведінці або порушення рухових функцій.

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Тож коли люди запитують Емму Гемінг, чи пам'ятає Брюс Вілліс свою дружину, відповідь залишається ствердною – так, пам'ятає. За її словами, багато хто плутає лобно-скроневу деменцію з хворобою Альцгеймера.

Саме це відчувають багато людей, які доглядають за хворими на деменцію. Людина фізично поруч із тобою, але, можливо, ментально та емоційно – ні. Я думаю, що при будь-якій формі деменції ти відчуваєш, що вона щось забирає у людини. Ти весь час переживаєш різні втрати, тож постійно перебуваєш у горі. Я просто навчилася з цим жити,

– поділилася дружина актора.

Саме тому поширеним є хибне уявлення, що деменція завжди означає втрату пам'яті. Водночас хвороба Брюса Вілліса стала важким емоційним випробуванням для всієї родини.

Психотерапевтка, з якою співпрацює Емма, знайшла влучне визначення почуттів, які сьогодні переживають близькі актора. Це стан, коли людина ніби "оплакує того, хто все ще залишається поруч і живим".