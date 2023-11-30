Ленту можно посмотреть на украинском языке, а на таком языке оригинала – на английском. Что известно о документальном фильме Шона Пенна и где его можно просмотреть, читайте в материале.

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"Суперсила" Шона Пенна: о чем фильм

Документальный фильм "Суперсила" рассказывает о вторжении России в Украину и происходивших дальше событиях, поражая зрителя чрезвычайной смелостью украинского народа. Премьера фильма состоялась в феврале 2023 года на кинофестивале Берлинале. Украинские зрители имели возможность посмотреть фильм в телемарафоне "Единые новости" 18 сентября. А теперь "Суперсилу" можно просматривать на Киевстар ТВ.

История создания ленты "Суперсила"

Съемки фильма начались еще до полномасштабного вторжения в ноябре 2021 года. В планах Шона Пенна и Кауфмана было отразить в фильме феномен трансформации Владимира Зеленского от популярного комедийного актера к политику. Однако 24 февраля 2022 г. американские кинематографисты внезапно столкнулись с кардинальными изменениями в основном сюжете фильма. Режиссеры поняли, что основной мотив истории, над которой они работали, должен быть несколько иным.

Пенн пообщался с совершенно разными людьми, среди них: министры, журналисты, политологи, военнослужащие, ветераны российского вторжения в Крым в 2014 году, вдова мужчины, погибшего на Евромайдане, а также дети, учителя, люди, потерявшие дома, музыканты и политики. Режиссер поговорил даже с теми, кто только проходит военную подготовку.

Через диалоги с ними Шон Пенн раскрывает перед мировой аудиторией весь цинизм и жестокость России и те преступления, которые она совершает против мирного населения.

Суперсила Украины заключается в силе ее лидера, ее народа и, наконец, ее сердца,

– отметили кинокритики после просмотра фильма.

Посмотреть документальный фильм "Суперсила" можно здесь.