Новая драма с оскароносным Киллианом Мерфи: 5 веских причин посмотреть фильм "Такие мелочи"

Уже с 3 апреля в украинских кинотеатрах – фильм "Такие мелочи", о котором нельзя сказать иначе, как "не просто драма". Это история, которая пробирает до костей, оставляя зрителей с вопросами, на которые трудно найти ответы.

В главной роли – оскароносный Киллиан Мерфи, один из самых мощных актеров современности. На Кино 24 рассказываем о пяти весомых причинах, почему стоит увидеть эту ленту на большом экране.

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Киллиан Мерфи после "Оппенгеймера" – и снова на высоте

"Такие мелочи" – первая работа Мерфи после оскароносного "Оппенгеймера". Здесь он предстает в совершенно другом образе – простого человека с большим сердцем, который оказывается перед сложным выбором. Это также его дебют как продюсера полнометражного фильма, поэтому каждый кадр здесь – особенно взвешенный и личный для актера.

Режиссер, которого вы точно знаете (даже если думаете, что нет)

Тим Милантс хорошо знаком тем, кто хотя бы раз видел сериал "Острые козырьки", где он работал над третьим сезоном. Он также отметился в других сильных проектах – сериале "Ночные вызовы" и фильме "Патрик". В "Таких мелочах" Милантс демонстрирует свою фирменную черту – держать зрителя в напряжении от первой до последней минуты.

История, не отпускающая до финальных титров

Рождественский вечер, отец пятерых дочерей, заброшенный монастырь и тайна, которая открывает давние раны. Казалось бы, мелочи, но именно они и становятся главными. Фильм стал экранизацией романа Клэр Киган – бестселлера, отмеченного премиями Оруэлла и Букера. И да, это одна из тех историй, после которых трудно сразу выйти из кинозала, не обсудив увиденное.

"Такие мелочи": смотрите онлайн трейлер фильма

Актерский состав, который невозможно не заметить

Кроме Киллиана Мерфи, в фильме сыграли именитые актрисы: двукратная номинантка на Оскар Эмили Уотсон, Мишель Фейрли (Кэтлин Старк из "Игры престолов"), Айлин Уолш и Хелен Биен. Отметим, что именно за роль в "Такие мелочи" Эмили Уотсон получила "Серебряного медведя" Берлинале.

Кино, которое признали в мире

Фильм открывал прошлогодний Берлинский кинофестиваль, получил рейтинг 7.2 на IMDb и 84% "свежести" на Rotten Tomatoes. Критики в восторге: "Игра Мерфи разрывает сердце" (The Hollywood Reporter), "напряжение пронизывает каждый кадр" (Variety), а The Guardian утверждает, что фильм "захватывает до самого финала".

По случаю выхода фильма в Украине открыт сбор для подразделения Национальной гвардии "Острые козырьки". Цель – собрать 100 000 грн на дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые помогают нашим военным находить и останавливать террористические группировки. Приобщиться к сбору можно по ссылке. Каждая гривна – не мелочь.