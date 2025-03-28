Старшему Остапу сейчас 12 лет, а младшему Оресту – 5. Алексей честно признался, почему до сих пор чувствует вину перед своими детьми. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью YouTube-проекта ТСН.ua "Наедине".

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Алексей Гнатковский рассказал, почему чувствует вину перед своими детьми

Алексей Гнатковский признался, что очень любит своих детей. Война заставила его еще больше ценить то, что он имеет. Однако говорит, что были случаи в его жизни, за которые до сих пор стыдно перед сыновьями. Все из-за его вспыльчивого характера.

Помню, как однажды отругал своего старшего сына. Я до сих пор наказываю себя за это. Я по делу это сделал, потому что он не читает, но ведь отругал. И заставил удалить все игры с телефона. А это ужасная травма для ребенка. Я до сих пор помню его глаза. Я извинился у своего сына, которому было 11 лет,

– вспоминает Алексей.

Интервью Алексея Гнатковского: смотрите видео онлайн

Гнатковский говорит, что никогда не бил своих детей. Актер даже признается, что мечтает о третьем ребенке, однако во время войны они с женой не ставят этот вопрос в приоритет.

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